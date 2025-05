China e EUA chegam a um acordo e reduzem tarifas por 90 dias

Os Estados Unidos e a China concordaram em reduzir temporariamente as tarifas recíprocas em um acordo que superou as expectativas.

Segundo informações da Reuters, os EUA reduzirão as tarifas adicionais impostas às importações chinesas em abril deste ano de 145% para 30%, enquanto as tarifas chinesas sobre importações dos EUA cairão de 125% para 10%, anunciaram os dois países nesta segunda-feira. As novas medidas entrarão em vigor por 90 dias.

“Ambos os países representaram muito bem seus interesses nacionais, disse o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, após conversas com autoridades chinesas em Genebra. “Ambos temos interesse em um comércio equilibrado, e os EUA continuarão avançando nesse sentido”.

Bessent falou ao lado do representante de Comércio dos EUA, Jamieson Greer, após as negociações do fim de semana na Suíça, nas quais ambos os lados elogiaram o progresso na redução das divergências.

“O consenso entre as duas delegações neste fim de semana é que nenhum dos lados quer um rompimento total das relações”, disse Bessent. “E o que ocorreu com essas tarifas muito

elevadas… foi o equivalente a um embargo, e nenhum dos lados quer isso. Queremos comércio”.

Bessent afirmou que o acordo não inclui tarifas específicas por setor e que os EUA continuarão o reequilíbrio estratégico em áreas como medicamentos, semicondutores e aço, nas quais foram identificadas vulnerabilidades na cadeia de suprimentos.

Reflexos do acordo China – EUA

Dólar, bolsas, petróleo, treasuries e commodities agrícolas registram ganhos consistentes, reagindo positivamente ao acordo fechado entre Estados Unidos e China. Na manhã de hoje (12), o barril do petróleo, por exemplo, estava em alta de cerca de 3% em Nova York e Londres. O dollar index registrava alta de 1,34%.