Deputado Ezequiel Neiva inspeciona obras de construção de três campos de futebol society com gramado sintético em Vilhena

O município de Vilhena está sendo contemplado com a construção de três campos de futebol com gramado sintético, localizados nos bairros Marcos Freire, São José e Assossete.

As obras representam um importante investimento em infraestrutura esportiva e ações de inclusão social. As obras seguem em ritmo avançado e a expectativa é de que os campos estejam disponíveis para uso da população num prazo 90 dias.

No último final de semana, o deputado estadual Ezequiel Neiva esteve no bairro Marcos Freire para acompanhar o andamento das obras. A visita contou com a presença do prefeito Flori Cordeiro, dos vereadores Jander Rocha, Nego, e Rose da Saúde, além do suplente de deputado federal Wiveslando Neiva.

O deputado ressalta que os projetos estavam paralisados há mais de três anos. Graças ao empenho do prefeito Flori e de toda sua equipe, conseguimos destravar essas obras e iniciar a execução. Também contamos com a parceria do governador Marcos Rocha, que garantiu a liberação dos recursos, destacou Ezequiel Neiva.



As construções somam um investimento de R$ 1,1 milhão, sendo R$ 857 mil provenientes de emenda parlamentar do deputado Ezequiel Neiva e R$ 250 mil de contrapartida da Prefeitura de Vilhena. O parlamentar destaca que os campos foram solicitados pelos vereadores Jander Rocha e Nego.

Wiveslando Neiva reforçou a importância do investimento no esporte como ferramenta de transformação social. "A criação de espaços esportivos públicos de qualidade oferece aos jovens oportunidades de desenvolvimento, saúde e cidadania. Estamos trabalhando para que mais bairros de Vilhena sejam beneficiados com estruturas adequadas para a prática esportiva.

Em cada campo construído, em cada campeonato de bairro, em cada escolinha esportiva, estamos semeando um futuro com menos violência, mais saúde e mais dignidade. Uma cidade que aposta no esporte é uma cidade que acredita nas pessoas e no poder da transformação social – acrescentou Wiveslando.