Deputado Thiago Flores comemora publicação do assentimento da Gleba Massaco no Diário Oficial da União

Uma das pautas mais aguardadas por centenas de famílias do interior de Rondônia acaba de alcançar uma vitória histórica.

Foi publicado nesta segunda-feira (12) no Diário Oficial da União o assentimento prévio da Gleba Massaco, uma importante etapa no processo de regularização fundiária da região.

A conquista é fruto de um trabalho técnico e político que o deputado federal Thiago Flores (Republicanos-RO) vem conduzindo há mais de um ano e meio junto aos órgãos competentes, especialmente o Gabinete de Segurança Institucional –GSI e o INCRA.

“É um marco para as famílias que aguardam há décadas pela segurança jurídica de suas terras. Essa publicação representa o pontapé inicial para os processos administrativos de regularização fundiária e, futuramente, para a emissão dos títulos de propriedade definitiva”, celebrou o deputado.

A Gleba Massaco é uma extensa área localizada nos municípios de Alta Floresta d’Oeste, Alto Alegre dos Parecis, Pimenteiras do Oeste e São Francisco do Guaporé, no interior de Rondônia, onde vivem centenas de produtores que, até então, enfrentavam dificuldades para acessar políticas públicas, crédito rural e investimentos por falta da titularidade das terras.

O assentimento prévio publicado formaliza o reconhecimento institucional da área, o que permite dar andamento às etapas administrativas para a consolidação da regularização fundiária, como os levantamentos, análises técnicas e, posteriormente, a titulação das famílias ocupantes.

Thiago Flores destacou que esse é apenas o início de uma nova fase e que os trabalhos continuam. Já está confirmada uma audiência pública no município de Alta Floresta, na primeira semana de junho, com a presença do deputado e de representantes do INCRA. O objetivo é dialogar diretamente com os moradores da região sobre os próximos passos e garantir transparência e celeridade em todo o processo.

“Essa luta não começou agora. É uma caminhada longa, construída com diálogo, articulação e muito trabalho. E é só o começo. Vamos acompanhar de perto cada etapa até que cada família tenha em mãos o seu título definitivo”, finalizou o parlamentar.

A atuação firme e comprometida de Thiago Flores reforça sua marca de trabalho em prol da justiça social, segurança jurídica no campo e valorização da agricultura familiar no estado de Rondônia.