Dra. Taíssa prestigia rodada de negócios promovida pela Home Cred no distrito de Extrema

A deputada estadual Dra. Taíssa Sousa (Podemos) participou no último sábado (03), da rodada de negócios promovida pela empresa Home Cred, no distrito de Extrema, em Porto Velho.

O evento reuniu pequenos empreendedores, comerciantes, produtores rurais e moradores da região, com o objetivo de fomentar a economia local e ampliar o acesso ao crédito e a oportunidades de investimento.

Durante a programação, a parlamentar visitou os estandes, conversou com empreendedores e destacou a importância de iniciativas que incentivem o desenvolvimento econômico dos distritos mais afastados da capital. Para a parlamentar, ações como a da Home Cred aproximam o setor produtivo da população e geram perspectivas reais de crescimento. “É gratificante ver iniciativas como essa chegando até Extrema. Apoiar o pequeno produtor é essencial para o fortalecimento da economia local, geração de renda e melhoria da qualidade de vida das famílias”, ressaltou a deputada.

Aproveitando a visita, Dra. Taíssa também se reuniu com lideranças comunitárias e moradores para ouvir as principais demandas do distrito. A deputada se comprometeu a encaminhar as solicitações aos órgãos responsáveis e a acompanhar de perto cada pauta.

A presença da parlamentar no evento reforça seu compromisso com as regiões mais distantes e com o fortalecimento de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento sustentável dos distritos. A rodada de negócios da Home Cred, além de movimentar a economia, também serviu como um espaço de diálogo entre poder público, empresas e população.