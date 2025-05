Iminente renúncia de Marcos Rocha e vaga no TCE podem abrir espaço para Alex Redano assumir governo e tentar reeleição; entenda

Nos bastidores da política de Rondônia, cresce a especulação de que o atual presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Alex Redano (Republicanos), poderá assumir o comando do Governo do Estado em 2026.

A possibilidade está atrelada a uma eventual renúncia do atual governador, Marcos Rocha (União Brasil), que pode disputar uma vaga ao Senado nas eleições do próximo ano.

De acordo com informações que circulam nos meios políticos, caso Marcos Rocha renuncie ao cargo até abril de 2026, como exige a legislação eleitoral para quem pretende concorrer a outro cargo, o vice-governador Sérgio Gonçalves (PL) seria o sucessor natural. No entanto, há rumores de que o grupo político de Rocha deseja indicar Sérgio para uma vaga no Tribunal de Contas do Estado (TCE), o que abriria espaço para que Alex Redano assuma o Palácio Rio Madeira.

Se essa configuração se confirmar, Redano poderá exercer o cargo de governador durante o restante do mandato e, com isso, estaria apto a disputar a reeleição em outubro de 2026. Contudo, essa movimentação teria um impacto direto nas possibilidades eleitorais da família Redano, já que, ao assumir o Governo, tanto o deputado quanto sua esposa, a atual prefeita de Ariquemes, Carla Redano, ficariam impedidos de disputar outros cargos eletivos no mesmo pleito, conforme a legislação eleitoral.

Segundo fontes ligadas ao parlamentar, Alex Redano tem conhecimento das articulações e estaria avaliando os desdobramentos antes de tomar qualquer decisão. O cenário, entretanto, ainda depende de definições por parte do governador Marcos Rocha e da confirmação de seu projeto político para o próximo ano.