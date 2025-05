Joliane Furia lidera pesquisa para deputado federal na Região do Café em RO

Uma pesquisa exclusiva realizada na Região do Café, encomendada pelo Jornal Correio Continental, revela que Joliane Furia (PSD) emerge como principal nome na disputa por uma vaga na Câmara Federal, registrando 6,44% das intenções de voto na pesquisa espontânea.

O levantamento, realizado entre 1º e 5 de maio de 2025, ouviu 901 eleitores da região que compreende Cacoal e municípios vizinhos, com margem de erro de 3 pontos percentuais.

Com uma trajetória marcada por forte atuação social e política, Joliane Furia construiu sua base como primeira-dama de Cacoal, posição que ocupa ao lado do prefeito Adailton Furia (PSD), seu marido e principal aliado político, reeleito com impressionantes 80% dos votos em 2024. Nesse período, desenvolveu importantes trabalhos sociais que a aproximaram da população, especialmente nas áreas mais carentes do município.

Atualmente como secretária municipal de Cultura, Joliane tem sido peça fundamental na revitalização da cena cultural cacoalense. À frente da pasta, implementou grandes eventos que movimentaram a economia do município e projetaram a cidade no cenário rondoniense. Seu trabalho incluiu a organização de festivais de música, mostras de arte e projetos de incentivo à cultura regional, sempre em parceria com artistas, produtores locais e lideranças religiosas.

Na esfera política, forma uma aliança estratégica com o deputado estadual Cássio Gois (PSD), com quem já havia feito dobradinha na campanha de 2022, quando obteve expressivos 24 mil votos para deputado federal à época. Essa parceria, somada ao apoio do prefeito Adailton Furia, fortalece sua base eleitoral e a coloca como nome de destaque do PSD no estado.

A pesquisa mostra que Joliane tem especial aceitação entre o eleitorado feminino (7%), superando a média entre os homens (5,8%). Combinando experiência administrativa, relevância social e sólidas alianças políticas, Joliane Furia se consolida como um dos nomes mais promissores para representar Rondônia na Câmara Federal em 2026, especialmente na estratégica Região do Café, importante reduto eleitoral do estado.