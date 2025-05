Mototaxista e passageira ficam feridos após colisão entre motos em cruzamento de Vilhena

Na manhã desta segunda-feira (12), um acidente de trânsito envolvendo duas motocicletas deixou duas pessoas feridas no cruzamento da Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes com a Avenida Tancredo Neves, no bairro Jardim Eldorado, em Vilhena.

A Polícia Militar foi acionada e, no local, a equipe da Polícia de Trânsito (Ptran) fez contato com os condutores dos veículos. Segundo V.F., que pilotava uma Honda NXR 160 Bros e seguia pela Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes no sentido BR-364, a colisão aconteceu no momento em que cruzava com a Avenida Tancredo Neves.

O outro condutor, identificado como V.N., mototaxista que transportava a passageira S.M., seguia pela Avenida Tancredo Neves em direção à Avenida Paraná. De acordo com relato do mototaxista, ele não conseguiu visualizar a outra motocicleta a tempo e acabou invadindo a via preferencial, provocando o acidente.

Com o impacto, S., sofreu dores lombares, enquanto V.N., teve escoriações na mão e perna esquerda, além de fratura no pé esquerdo. Ambos foram socorridos por uma equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhados conscientes ao Hospital Regional.

V.F., por sua vez, recusou atendimento médico, alegando não apresentar ferimentos. Sua motocicleta sofreu diversos danos, incluindo avarias na roda dianteira, farol, paralama, carenagem, pés de apoio e pedal de marchas. A moto de V.N., uma Yamaha/YBR 150 Factor, também teve danos, principalmente nos retrovisores, carenagem e pé de apoio.

Peritos da Polícia Técnico-Científica estiveram no local e, após os levantamentos de praxe, liberaram a via e os veículos envolvidos.