PM deflagra operação “Maximus III” com foco no combate às facções criminosas em Vilhena

Na manhã desta segunda-feira, 12, o 3º Batalhão de Polícia Militar (3º BPM) deu início à operação “Maximus III”, com o objetivo de intensificar o policiamento ostensivo em Vilhena e reforçar o combate direto às facções criminosas que atuam na cidade e região.

De acordo com o comando do 3º BPM, a operação visa também prevenir e reprimir crimes que ameacem a tranquilidade e o bem-estar dos moradores do município. Para isso, está sendo empregado o maior contingente possível de efetivo policial, incluindo militares que estavam de folga, ampliando a presença da PM nas ruas e fortalecendo as ações já desenvolvidas rotineiramente.

A iniciativa busca elevar o nível de segurança pública em Vilhena, promovendo uma resposta rápida e eficaz às demandas da comunidade. “A Polícia Militar está sempre pronta para dar uma resposta positiva para a comunidade vilhenense, cumprindo o compromisso da PMRO de servir e proteger a população de Rondônia”, destacou o comandante do 3º BPM.

A operação “Maximus III” integra uma série de ações estratégicas desenvolvidas pela PMRO com o intuito de conter a criminalidade e garantir a paz social em todo o estado.