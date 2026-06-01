Homem é encontrado sem vida em propriedade rural de Colorado

Um homem foi encontrado sem vida neste final de semana em uma propriedade rural localizada no município de Colorado do Oeste.
A ocorrência mobilizou a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Perícia Criminal.
Conforme informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a esposa da vítima relatou que o casal passou o dia fora de casa e retornou à propriedade no fim da tarde.
Cerca de uma hora após o homem sair para realizar atividades de rotina no local, ele não retornou, o que levou a mulher a procurá-lo.
Ao localizá-lo, a testemunha tentou prestar socorro e acionou o Corpo de Bombeiros. No entanto, quando a equipe chegou ao endereço, o óbito já havia sido constatado.
A esposa informou aos policiais que o casal havia passado o dia na casa de familiares e que não percebeu qualquer situação anormal envolvendo a vítima ao longo do dia.
A Perícia Criminal foi acionada para realizar os procedimentos de praxe. Após os trabalhos periciais, o corpo foi liberado para os encaminhamentos funerários.
A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar e será acompanhada pelas autoridades competentes.