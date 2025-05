Polícia Militar de Rondônia realiza aula inaugural do Curso de Comando e Estado-Maior

A Polícia Militar do Estado de Rondônia (PMRO) realizou na manhã desta segunda-feira (12) a aula inaugural do Curso de Comando e Estado-Maior (CCEM PMRO 2025), no auditório da Escola da Magistratura do Estado de Rondônia (EMERO).

O evento marca o início de uma importante etapa na formação e aprimoramento dos oficiais superiores da corporação, em consonância com as exigências da Lei nº 14.751/2023 – a nova Lei Orgânica Nacional das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares.

O CCEM é considerado essencial para habilitar os oficiais ao acesso nas escalas hierárquicas superiores dentro da estrutura da PM, sendo também uma ferramenta estratégica de desenvolvimento profissional. O curso tem como objetivo qualificar os participantes por meio da aplicação do método científico, promovendo uma prática profissional mais avançada, crítica e transformadora.

Durante a solenidade, o comandante-geral da PMRO, coronel Braguin, deu as boas-vindas aos alunos e destacou o compromisso da corporação com a qualificação contínua. “Nós decidimos fazer esse curso na mesma grade que nós, coronéis, fizemos. Não precisávamos fazer, mas por uma questão de moral, fizemos, mesmo não havendo a necessidade legal. A PM está se destacando. Estamos à frente de muitos estados ao oferecer o Curso de Estado-Maior. Nós estamos atendendo uma lei maior, que é a lei federal”, afirmou o comandante.

O diretor executivo da Secretaria de Segurança, Defesa e Cidadania, coronel PM Henrique Barbosa, representando o secretário de Segurança, coronel BM Vital, também participou da abertura e desejou sucesso aos participantes. “Tenho certeza que quanto mais conhecimento tiverem, mais habilitados estarão. Agradeço a oportunidade de me convidarem para ser instrutor. Hoje vemos o quanto a instituição está evoluindo com a criação de cursos de capacitação. Antes, ficávamos com o “pires na mão” para enviar um policial para fora do estado. Hoje é diferente, temos condições de enviar o policial para se capacitar fora do estado e com diárias”, ressaltou.

Já o coordenador de ensino da Polícia Militar, coronel Carlos Gomes, agradeceu ao comandante-geral por se disponibilizar a abrir a aula inaugural e parabenizou os alunos inscritos no curso. “Esse curso tem a finalidade de qualificar os nossos oficiais para desempenharem funções na alta administração da instituição, o que garante a possibilidade de ascensão ao posto de coronel. Temos tenentes-coronéis que já desempenham funções de coronéis, mas peço que se dediquem durante esses dois meses e busquem extrair o máximo das experiências dos professores”, destacou.

Ao longo da formação, os oficiais serão preparados para assumir funções de administração estratégica, direção, comando e chefia em áreas-chave como polícia ostensiva, preservação da ordem pública e assessoramento governamental na área de segurança pública.