PRF apreende 28 kg de cocaína durante fiscalização na BR-174 em Vilhena

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 28 quilos de substância análoga à cocaína durante uma fiscalização de rotina no km 22 da BR-174, em Vilhena, no último sábado (10).

A abordagem ocorreu enquanto os agentes realizavam verificações de trânsito em um veículo particular.

Durante a inspeção, foram notadas alterações na estrutura do automóvel, o que levantou suspeitas. Com o uso de técnicas avançadas de fiscalização, os policiais localizaram a droga escondida em compartimentos ocultos do veículo.

O motorista recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhado, juntamente com o entorpecente apreendido, à Delegacia da Polícia Civil para os procedimentos legais.

A PRF segue intensificando as ações de combate ao tráfico de drogas nas rodovias federais que cortam o estado de Rondônia.