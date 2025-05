Senado realiza diligências sobre concessão da BR-364 em Ji-Paraná e Vilhena

A Comissão de Infraestrutura (CI) do Senado Federal realizará na próxima segunda-feira, 19 de maio, diligências externas nos municípios de Ji-Paraná e Vilhena, em Rondônia, com o objetivo de debater e verificar in loco questões relacionadas à concessão da BR-364.

O objetivo do encontro é discutir os entraves e problemas estruturais e operacionais que afetam o processo de concessão da rodovia, um dos principais corredores logísticos do país.

A diligência ocorrerá às 09h, na Câmara Municipal de Ji-Paraná, e 15h, na Câmara Municipal de Vilhena. Os encontros contam com a presença do presidente da CI, senador Marcos Rogério (PL-RO), representantes da ANTT, DNIT, além da bancada de Rondônia, deputados estaduais, prefeitos, vereadores e representantes de associações comerciais e de transporte.

Entre os temas a serem debatidos estão os elevados custos de manutenção, tarifas de pedágio, descumprimento contratual por concessionárias. A iniciativa busca promover o diálogo com a sociedade local e órgãos envolvidos para aprimorar o processo de concessão e garantir a proteção do interesse público.

Essas ações atendem aos requerimentos nº 16/2025-CI e nº 19/2025-CI, aprovados pela Comissão de Infraestrutura do Senado Federal, apresentados respectivamente pelos senadores Marcos Rogério e Jaime Bagattoli.