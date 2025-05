ARTIGO: Profissionais X Amadores

Você é um bom administrador? Tem certeza disso? Como chegou à essa conclusão? Gostaria de cumprimenta-lo; você e sua empresa estão de parabéns!

Os tempos são difíceis; as incertezas crescem sem parar; e as vezes nossos líderes tomam decisões tolas e inconsequentes, perturbando o mercado e dificultando a vida de todos. São erros inoportunos e grosseiros; irracionais e insensatos (como guerras).

Diariamente os jornais nos trazem informações sobre o desempenho das organizações; os resultados que estão sendo obtidos; as estratégias gerenciais que escolheram… Tomo a liberdade de compartilhar alguns exemplos recentes, na expectativa de estimular os bem-sucedidos, quanto de animar os que buscam melhores resultados.

1.-A Petrobrás teve um lucro líquido de R$ 35 bilhões no 1º. Tri/25, o qual representou um crescimento de 48,6% sobre 2023 (1º tri). É um número excelente, porém não esquecer tratar-se de um monopólio estatal; portanto, sem concorrentes diretos;

2.-O lucro líquido do Banco Itaú em 2024, foi de R$ 41 bilhões ou mais 18,2% sobre o ano anterior (2023). No 1º. Trim.25 seu lucro foi de R$ 11 bilhões ou seja, 14% a mais do que no ano anterior (1. Trim.24). Apesar da avalanche de recuperações judiciais e da crise financeira, seu resultado tem se mantido estável. Sua direção afirma que eles tem se adaptado aos diferentes cenários econômicos;

3.-A Vale apresentou no final do 1º. Trim/25 um lucro (líquido) de US$ 1,39 bilhões de dólares, o qual representa uma redução de 17% sobre o montante do 1º. Trim/24.

4.-O Bradesco conseguiu um lucro de R$ 5,8 bilhões no 1º. Trim.25, representando um aumento de 39,3% sobre o 1º. Trim/24.

5.-Empresa de Correios: Evolução de seus resultados: Ano de 2022–prejuízo de R$ 767 milhões de reais (Bolsonaro); em 2023 teve um prejuízo de R$ 597 milhões (Lula); e em 2024 a ECT teve um prejuízo de R$ 2,6 bilhões (Lula). Lembrar que os auditores externos indicaram algumas restrições contábeis no balanço de 2024 (?!). Ressaltar que para fechar esse balanço, o Correios fez 2 empréstimos bancários (capital de giro), em dez.24, no total de R$ 550 milhões!!! Adicionalmente, 85% das agências são deficitárias! O que está acontecendo com essa empresa?

6.-A SABESP, privatizada pelo governo de São Paulo em 22.07.24, conseguiu fechar o 1º. Tri.25 um lucro de R$ 1,5 bilhões, constatando um crescimento de 80% sobre o 1º. Trim.24.

Deixo a conclusão deste artigo para ser feita por cada leitor/a. Este mundo tem um Criador. Pense nisso enquanto lhes digo até a semana que vem.