Cursos gratuitos organizados por Amanda e Cirone reúnem centenas e promovem capacitação e inclusão no mercado de trabalho em Vilhena

Com centenas de pessoas no auditório da Câmara de Vereadores de Vilhena, a vereadora Amanda Areval e o deputado estadual Cirone Deiró entregaram certificados aos formandos dos cursos de “Libras para Atendimento ao Público” e “Filmagem e Edição de Vídeos com Celular”, organizado pelos parlamentares e realizados pela Escola do Legislativo de Rondônia (Elero), da Assembleia Legislativa de Rondônia (ALE-RO). Gratuitas, as capacitações foram apenas as primeiras de uma série de ações de educação profissionalizante que Amanda e Cirone trarão para Vilhena.

“Aprender uma nova profissão pode mudar a história de vida de uma pessoa e até mesmo de uma família inteira. Por isso, além destes dois cursos, queremos trazer e organizar nós mesmos muitos outros. Os empresários locais, e também o poder público, precisam de trabalhadores qualificados. Por isso, através da Educação, conseguimos transformar o futuro de muitas pessoas”, comenta a vereadora Amanda Areval, que solicitou e organizou a realização dos cursos em Vilhena.

O deputado estadual Cirone Deiró foi o responsável pela articulação junto ao presidente da ALE-RO para que a Elero realizasse os cursos em Vilhena. Na formatura realizada na Câmara do “Portal da Amazônia”, Cirone enfatizou a atuação da vereadora e a importância da Educação. “Amanda é uma vereadora atuante em diversas áreas e com ações relevantes. Notamos essa característica e firmamos uma parceria potente aqui, pois juntos podemos fazer muito mais por Vilhena. Já recebi dela hoje aqui mais pedidos de cursos e também a sugestão de elaboração de projetos próprios de cursos. Em breve anunciaremos mais novidades para o município”, garantiu Cirone.

O curso de Libras foi ministrado pelo professor Marcos Loureiro e o de Filmagem pelo professor Alexandre Badra. Na cerimônia de entrega dos certificados estiveram também o diretor da Elero, Welys Assis, o vice-prefeito Aparecido Donadoni e o secretário-adjunto de Educação, Peterson da Paz.

As aulas aconteceram durante toda a semana nos auditórios da Secretaria Municipal de Educação e da faculdade Uninassau, sempre das 18h30 às 22h30, por meio de exposições teóricas e oficinas práticas. O prefeito Delegado Flori apoiou a realização dos cursos, oferecendo a estrutura da Semed, assim como o secretário municipal de Educação, Flávio de Jesus. No último dia foram entregues brindes do produtor de mel puro orgânico Vicente Moreira, administrador da Tesouros da Amazônia, e também lembranças da especialista em cidadania Italiana e Portuguesa Gracia Benelli, representante da Master Cidadania em Vilhena.