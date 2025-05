Frio em metade do país, chuva e calor em outra parte; confira a previsão

A terça-feira inicia com tempo frio no Sul e em parte do Sudeste, além de pancadas de chuva isoladas, mas fortes, em parte do país. Confira e comece o dia bem preparado:

Sul

Predomínio de sol e sem chuva em todo o Rio Grande do Sul, grande parte de Santa Catarina e do Paraná. No litoral catarinense e paranaense a infiltração marítima favorece condições para chuva moderada; não se descarta algumas pancadas mais isoladas por áreas do norte do Paraná. A massa de ar frio de origem polar começa a perder força, mas o dia ainda amanhece com temperaturas baixas, especialmente na campanha gaúcha e na serra do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, mas sem chance para geada.

Sudeste

O transporte de umidade do oceano em direção ao continente favorece para chuva na faixa litorânea de São Paulo, do Rio de Janeiro e Espírito Santo. Entre o norte paulista e o Triângulo mineiro podem ocorrer algumas pancadas de chuva isoladas, mas moderadas, devido à circulação de ventos em médios e altos níveis da atmosfera. A massa de ar frio ainda influencia parte da Região Sudeste, e o amanhecer deve contar com temperaturas mais baixas na faixa leste de São Paulo, no Rio de Janeiro e sul de Minas Gerais.

Centro-Oeste

Pancadas de chuva isoladas no período da tarde estão previstas para o norte e nordeste do Mato Grosso do Sul, sul de Goiás, além de leste, centro e noroeste de Mato Grosso. Nas demais regiões o sol vai predominar no decorrer do dia. O calor vai seguir prevalecendo na Região, especialmente em território mato-grossense.

Nordeste

A circulação de ventos do oceano em direção ao continente vai favorecer a chuva no leste do Nordeste, especialmente no leste da Bahia, de Sergipe, Alagoas e litoral de Pernambuco. Na costa norte, pancadas com trovoadas no Ceará, extremo norte do Piauí e centro-norte do Maranhão, cenário influenciado pela Zona de Congergência Intertropical (ZCIT). O interior da Região terá um dia de sol e calor.

Norte

A ZCIT aumenta a condição de chuva forte e temporais pelo Amapá, norte do Pará, Amazonas e, principalmente, por Roraima, onde os volumes previstos são mais expressivos. Por outro lado, no Tocantins o sol aparece entre poucas nuvens, enquanto no Acre e em Rondônia o dia será mais nublado e sem chuva.