Ieda Chaves destina R$ 150 mil para adequação da sala de raio-x em Vale do Anari

Pela primeira vez, Vale do Anari contará com uma sala de raio-X adaptada e adequada para oferecer atendimento de qualidade à população que utiliza o Programa Saúde da Família (PSF) Urbano.

O investimento de R$ 150 mil foi viabilizado por meio de emenda parlamentar da deputada estadual Ieda Chaves (União Brasil), cujo recurso já foi confirmado e está na conta do Executivo Municipal.

A parlamentar destacou a urgência de atenção ao setor, especialmente diante da situação econômica dos pequenos municípios brasileiros. “Temos conhecimento das grandes dificuldades nas demandas da saúde pública, em especial nos serviços de Urgência e Emergência e Atenção Básica. Acolhi o pedido e viabilizei este investimento tão necessário aos moradores”, afirmou.

Segundo o Censo de 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Vale do Anari possui 7.788 habitantes. Com a nova sala de raio-X, uma parcela significativa da população não precisará mais se deslocar para outras localidades em busca desse serviço médico, sendo atendida de forma eficiente no próprio município.

Fortalecimento da saúde local

A demanda pela adequação da sala de raio-X foi apresentada pelo vereador Toim da Bateria (PSDC). Ao justificar o pedido, ele enfatizou que a saúde é fundamental para o desenvolvimento humano e que as necessidades da população exigem atendimento no sistema público de saúde.

“A Administração Municipal tem realizado avanços importantes na área da saúde, no entanto, é possível melhorar ainda mais a qualidade de vida da população, potencializando os investimentos em pontos estratégicos que atendam aos anseios dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS)”, ressaltou o vereador.

Serviço

O PSF Urbano de Vale do Anari está localizado na Av. Presidente Dutra, 4691 – Centro. Para ter acesso aos serviços, é necessário apresentar documentos de identificação válidos (RG, CPF), comprovante de endereço e o cartão do SUS.