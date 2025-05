Morre Pepe Mujica, ex-presidente do Uruguai, aos 89 anos

Morreu, nesta terça-feira (13), o ex-presidente do Uruguai José “Pepe” Mujica. Ele tinha 89 anos e lutava contra um câncer de esôfago. Mujica completaria 90 anos no próximo dia 20.

A informação foi confirmada por Yamandú Orsi, atual presidente uruguaio, nas redes sociais.

“É com profundo pesar que anunciamos o falecimento do nosso companheiro Pepe Mujica. Presidente, ativista e líder. Sentiremos muita falta de você, querido velho. Obrigado por tudo o que você nos deu e pelo seu profundo amor pelo seu povo.

”Nesta segunda-feira (12), a esposa dele, Lucía Topolansky, disse à imprensa uruguaia que Pepe estava em “estado terminal” e que a família estava tentando manter a sua privacidade “Nesta fase, eles estão tentando mantê-lo sem dor, capaz de dormir e livre de ansiedade”, falou.

Conhecido pelo estilo de vida humilde, Mujica presidiu o país sul-americano entre 2010 e 2015. Na época, ele se recusou a morar na residência presidencial de Suárez e Reyes, continuando a viver em uma fazenda localizada nos arredores de Montevidéu. Dirigia um Fusca de 1987. Ele deixa a mulher, Lucía Topolansky, com quem foi casado por 20 anos.

O diagnóstico de câncer foi revelado por Pepe em uma entrevista coletiva em abril do ano passado. Na época, ele disse que o tratamento era ainda mais complicado devido a uma doença imunológica que tinha havia duas décadas.

“Na sexta-feira passada, fui ao Casmo [hospital] fazer um check-up, e resulta que se descobriu que tenho um tumor no esôfago, que é algo obviamente muito complicado, e duplamente complexo no meu caso, que tenho uma doença imunológica há mais de 20 anos, que me afetou, entre outras coisas, os rins. O que cria óbvias dificuldades para técnicas de quimioterapia ou cirurgia”, afirmou.

Em janeiro de 2025, o ex-presidente anunciou que o câncer havia se espalhado e que não continuaria com os tratamentos de remissão da doença.

“O câncer no meu esôfago está se espalhando para o fígado. Não consigo pará-lo com nada. Por quê? Porque sou um homem velho e porque tenho duas doenças crônicas. Não posso fazer nem um tratamento bioquímico, nem uma cirurgia porque meu o corpo não aguenta”, disse à época do anúncio.

Em setembro de 2024, Mujica passou por uma cirurgia para garantir que pudesse comer com segurança. Na ocasião, a equipe médica anunciou que a doença estava em processo de remissão.

Quem foi Mujica

José “Pepe” Mujica nasceu no Uruguai em 20 maio de 1935. Na juventude, ele foi guerrilheiro no Movimento de Libertação Nacional-Tupamaros, preso e feito refém durante a ditadura militar no Uruguai — que durou de 1973 a 1985.

Após a abertura democrática, foi eleito deputado por Montevidéu em 1994, e senador, em 1999. Em 2005, foi escolhido ministro da Agricultura pelo então presidente da República, Tabaré Vázquez. Em 2009, venceu as eleições presidenciais. O último cargo público foi como senador, tendo sido eleito em 2014.

Seu governo ficou conhecido pela aprovação de diversas leis progressistas, como a legalização da maconha, do aborto e da possibilidade de adoção por casais homoafetivos.

Mujica também ficou conhecido pelo estilo de vida simples — ele doava 70% de seu salário como presidente.

Aliado político de Lula, Mujica foi agraciado no ano passado com a Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul, mais alta condecoração oferecida pelo chefe de Estado brasileiro a cidadãos estrangeiros.

“A gente não escolhe irmão. A gente não escolhe sequer a mãe. Mas um companheiro a gente escolhe”, disse Lula na ocasião.

Mujica também é doutor honoris causa por pelo menos dez universidades pelo mundo, incluindo as brasileiras UFPel (Universidade Federal de Pelotas) e Unipampa (Universidade Federal do Pampa).