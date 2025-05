Operação integrada das polícias apreende 104 kg de skank em São Francisco do Guaporé

Uma operação conjunta das forças de segurança de Rondônia resultou na apreensão de 104 quilos de skank, uma droga derivada da maconha com alto teor de concentração, na madrugada desta terça-feira, 13, em São Francisco do Guaporé, região do Vale do Guaporé.

A ação foi coordenada pela Polícia Militar, por meio do Núcleo de Inteligência do 4º Batalhão e guarnições do 11º BPM, em parceria com a Polícia Civil, por intermédio da 2ª Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (Draco2). O entorpecente foi localizado dentro de um veículo suspeito, que vinha sendo monitorado pelas autoridades.

De acordo com informações repassadas pelas corporações, a abordagem aconteceu na saída da cidade, sentido Costa Marques. O motorista foi preso em flagrante e conduzido à delegacia, onde responderá por tráfico de drogas, crime previsto na Lei nº 11.343/2006.

Além da droga, os policiais apreenderam duas armas de fogo com o suspeito: uma pistola Glock, cor preta, com dois carregadores, acondicionada em uma caixa; e uma pistola calibre 6.35, com cabo vermelho e um carregador.

As forças de segurança reforçaram que a ação é parte de um esforço contínuo de combate ao tráfico de entorpecentes e à atuação de facções criminosas no Estado, sobretudo em rotas estratégicas utilizadas para o escoamento de drogas.

As investigações seguem em andamento com o objetivo de identificar outros envolvidos e desarticular toda a rede criminosa responsável pelo transporte e distribuição do material ilícito.