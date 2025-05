PF e IBAMA deflagram operação contra garimpo ilegal em terras indígenas de RO

A Polícia Federal (PF), em parceria com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), deflagrou, nos dias 11 e 12 de maio, uma operação de combate a crimes ambientais em garimpos ilegais instalados nas terras indígenas Sete de Setembro, Roosevelt e Zoró, localizadas em Rondônia.

De acordo com as investigações, os garimpos ilegais cresceram de forma acelerada nos últimos meses, resultando em um grave impacto ambiental nas áreas protegidas. Durante a ação, as equipes conseguiram confirmar a intensa devastação e localizar diversas estruturas utilizadas pelos criminosos, incluindo acampamentos clandestinos e maquinário pesado.

Segundo a PF, foram encontrados e inutilizados motores, motocicletas, acampamentos e quatro escavadeiras hidráulicas, todos utilizados na extração ilegal de minérios. A destruição do material segue o que está previsto na legislação ambiental, que permite a inutilização de bens empregados em atividades criminosas em áreas de proteção.

Estima-se que o prejuízo causado aos responsáveis pelos garimpos ilegais ultrapasse os R$ 2 milhões.

A operação reforça o compromisso dos órgãos federais no enfrentamento aos crimes ambientais e na preservação dos territórios indígenas, frequentemente ameaçados por ações ilegais de extração mineral.