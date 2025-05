Produção animal cresce no 1º trimestre de 2025 e reforça força do agronegócio

O setor de proteína animal iniciou 2025 em ritmo de crescimento. Segundo os dados divulgados pela Pesquisa Trimestral do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o abate de bovinos, suínos e frangos registrou avanço no primeiro trimestre do ano frente ao mesmo período de 2024, refletindo maior demanda interna e movimentação positiva nas exportações.

Pecuária de corte: bovinos lideram o crescimento

No primeiro trimestre de 2025, o Brasil abateu 9,71 milhões de cabeças de bovinos, com inspeção sanitária oficial. Isso representa um crescimento de 3,8% em relação ao mesmo período de 2024 e de 1,5% na comparação com o quarto trimestre de 2024. O volume de carcaças bovinas chegou a 2,45 milhões de toneladas, alta de 1,6% ano a ano, embora tenha recuado 2% frente ao último trimestre de 2024.

O desempenho reforça a retomada gradual da pecuária de corte, após um período de preços pressionados e ajuste no ciclo pecuário.

Suínos: leve saldo positivo

Com 14,25 milhões de cabeças abatidas, a suinocultura brasileira registrou crescimento de 1,4% em relação ao 1º trimestre de 2024. O volume de carcaças atingiu 1,31 milhão de toneladas, avanço de 1,9% em igual comparação. Frente ao trimestre anterior, no entanto, houve estabilidade, com leve queda de 0,2% no número de animais abatidos e alta de 0,2% na produção de carcaças.

Frango mantém trajetória de alta

A avicultura industrial segue em expansão. O país abateu 1,63 bilhão de cabeças de frango nos três primeiros meses de 2025, com crescimento de 2,3% frente ao mesmo período do ano passado e 0,9% em relação ao trimestre anterior. O peso das carcaças somou 3,45 milhões de toneladas, avanço de 2,3% na comparação anual e de 2,6% em relação ao quarto trimestre de 2024.

Leite: crescimento no comparativo anual, mas queda frente ao trimestre anterior

A aquisição de leite cru por estabelecimentos sob inspeção sanitária somou 6,48 bilhões de litros no primeiro trimestre de 2025. O volume representa um aumento de 3,1% na comparação com o mesmo período de 2024. No entanto, houve queda de 4,5% em relação ao trimestre anterior, reflexo do período de entressafra em algumas regiões e custos ainda elevados para o produtor.

Couro tem alta de 8,4%

Os curtumes brasileiros adquiriram 10,08 milhões de peças inteiras de couro bovino entre janeiro e março de 2025, registrando alta de 8,4% frente ao primeiro trimestre de 2024 e avanço de 1,3% em relação ao quarto trimestre do ano passado. O dado é positivo para o setor coureiro-calçadista, que depende diretamente da oferta vinda da pecuária.

Produção de ovos atinge 1,16 bilhão de dúzias

A produção de ovos de galinha alcançou 1,16 bilhão de dúzias no trimestre, crescimento expressivo de 5,6% em relação ao primeiro trimestre de 2024. Na comparação com o quarto trimestre de 2024, houve recuo de 3,2%, comportamento sazonal comum no início do ano.