Programa “Olhar de Amor”, iniciativa da deputada Sílvia Cristina, realiza 50 atendimentos diários e já tem cirurgias de catarata agendadas para junho

Lançado nesta segunda-feira (12), o programa “Olhar de Amor”, idealizado pela deputada federal Sílvia Cristina em parceria com a Fundação Pio XII, tem como objetivo reduzir a fila de espera para cirurgias de catarata e pterígio (popularmente conhecido como “carne no olho”). A ação está sendo realizada no Centro de Prevenção e Diagnóstico de Câncer, em Ji-Paraná.

No primeiro dia de atendimentos, 50 pacientes foram acolhidos e já saíram com as cirurgias de catarata agendadas para a primeira quinzena de junho. “Serão 50 atendimentos por dia, e o mais importante é que os pacientes já saem com suas cirurgias marcadas. Estou muito feliz com o início desta ação, que vai devolver a visão a tantas pessoas que precisam”, destacou a parlamentar.

O programa prevê ainda a realização de cirurgias em Porto Velho, no segundo semestre deste ano, e no Cone Sul, no início do próximo ano. Todos os materiais necessários para os procedimentos já foram adquiridos e estão disponíveis no centro cirúrgico de Ji-Paraná.

Os atendimentos ocorrem das 7h às 16h. Para ser atendido, o paciente deve apresentar um documento com foto, cartão do SUS e comprovante de residência.