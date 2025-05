Rancho Carrapicho promove a 4ª Festa de Laço Comprido com mais de R$ 45 mil em prêmios; confira a programação e fotos

O distrito de Novo Plano, em Chupinguaia, Rondônia, será palco de uma das mais aguardadas celebrações da tradição rural: a 4ª Festa de Laço Comprido do Rancho Carrapicho, que acontece de 6 a 8 de junho de 2025.

O evento promete reunir competidores de toda a região e distribuir mais de R$ 45 mil em premiações, incluindo uma motocicleta POP 0km no Duelo Rei do Gir.

Com transmissão ao vivo pelo Canal Bovino Brasil e presença confirmada do IDARON, a programação inclui competições de laço individual, dupla e equipe, além de categorias especiais como Laço Patrão, Prenda, Pia, Taça Cidade e o emocionante Duelo Rei do Gir. Os locutores Guilherme Farias e Ivan Fabuloso comandarão a narração oficial do evento.

Durante a programação oficial, também será realizada a abertura do Campeonato Municipal da Prova do Laço, uma iniciativa que valoriza os talentos locais e fomenta o esporte tradicional entre os laçadores do município. A etapa inicial será marcada por disputas acirradas e grande participação da comunidade rural.

Além das competições esportivas, a festa contará com um grande baile, considerado a principal celebração social da região, reunindo a comunidade, visitantes e autoridades locais. O baile será uma oportunidade de confraternização, fortalecendo os laços culturais e sociais do evento.

Um dos grandes destaques da programação é o Duelo Rei do Gir, uma disputa exclusiva realizada com gado da raça Gir, muito valorizada no meio pecuarista. A premiação para o campeão inclui uma motocicleta POP 0km, além de R$ 3 mil em dinheiro. A competição conta com forte apoio de pecuaristas, do prefeito local e de empresários da região, reforçando a relevância econômica e cultural do evento.

Premiações:

Os valores variam conforme as categorias e forças:

Laço Individual: Até R$ 4 mil (Força A)

Laço Dupla: R$ 4 mil para a dupla campeão

Laço Equipe: Até R$ 5 mil na Força A

Duelo Rei do Gir: POP 0km + R$ 3 mil em prêmios

Demais categorias incluem:

Laço Patrão (R$ 500)

Laço Pia e Prenda (R$ 200 cada)

Taça Cidade (R$ 1 mil )

Inscrições e Regras:

Pacote: R$ 1 mil

Duelo: R$ 600.

É necessário um mínimo de 60 laçadores pagantes para validar as premiações. A organização informa que não se responsabiliza por eventuais acidentes durante as provas.

Programação:

Sexta-feira (06/06): Início às 14h com laço Taça, Individual e Dupla

Sábado (07/06): Classificação das equipes

Domingo (08/06): Final geral de laço e Duelo Rei do Gir

Os juízes da competição serão Ramos e Dedé Americano, renomados no cenário do laço comprido nacional.

O evento será realizado no Rancho Carrapicho, em Novo Plano. Para mais informações: (69) 9 9310-9884 (Carrapicho).

Clique na imagem para ampliar: