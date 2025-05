VÍDEO: depósito da prefeitura é ocupado por usuários de drogas, traficantes e criadouro de mosquito da dengue em Vilhena

Na segunda-feira (12), uma guarnição da Rádio Patrulha da Polícia Militar foi acionada após denúncia anônima indicando que um depósito pertencente à prefeitura de Vilhena, localizado nas imediações do posto Catarinense, na saída para Porto Velho, estaria sendo ocupado por usuários de drogas e traficantes.

Ao chegar no local, os militares confirmaram a veracidade das informações. O espaço, que antes era utilizado pela administração municipal para armazenar objetos diversos, incluindo materiais hospitalares, se encontra em completo abandono e vem sendo utilizado como ponto de uso de entorpecentes.

Durante a revista no interior do galpão, os policiais encontraram diversos cachimbos artesanais usados no consumo de drogas, além de fragmentos de crack, maconha e cocaína. A presença de usuários foi constatada no momento da abordagem.

O local, além de representar um risco ligado à criminalidade, também é uma grave ameaça à saúde pública. A PM verificou a existência de vários recipientes com água parada, que servem como criadouros ideais para o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya. Também foram observadas grandes quantidades de lixo e sujeira, propiciando a proliferação de insetos peçonhentos e roedores.

Moradores da região, que preferem não se identificar por medo de represálias, afirmam que a situação vem se arrastando há meses e pedem uma ação imediata das autoridades municipais para cercar o local, realizar a limpeza e evitar que o problema continue crescendo.

>>>Vídeo: