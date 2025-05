Vilhena avança na saúde e será pioneira na implantação do SAMU no interior de RO com investimento de R$ 3 milhões

Nesta quinta-feira, 15 de maio de 2025, será realizada a licitação para construção da Central de Regulação de Urgências (CRU) do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) em Vilhena, um marco histórico para a saúde pública do interior de Rondônia.

Com um investimento previsto de R$ 3 milhões, o projeto contempla a implantação da base do SAMU no bairro Parque São Paulo, em área estratégica nas proximidades da Unidade de Pronto Atendimento 24h (UPA 24h).

A CRU será responsável por receber todas as ligações da população realizadas pelo número 192, atendendo situações de urgência e emergência. A estrutura contará com profissionais especializados na regulação médica, que realizarão o acolhimento, orientação e a classificação das demandas, definindo prioridades e otimizando os recursos de atendimento.

Atualmente, Rondônia dispõe de apenas duas centrais de regulação, localizadas em Porto Velho e Ariquemes. A implantação da CRU em Vilhena torna o município o primeiro do interior do estado a contar com essa estrutura essencial, o que representa um avanço significativo, sobretudo considerando que Vilhena está localizada a mais de 700 quilômetros da capital Porto Velho, o que sempre representou um grande desafio para o acesso rápido e eficiente aos serviços de urgência e emergência.

Para o secretário municipal de saúde de Vilhena e presidente do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Rondônia (COSEMS-RO), Wagner Wasczuk Borges, o projeto representa mais um avanço histórico para o município e para a saúde estadual.

“Vilhena mais uma vez se destaca como referência em saúde pública. A implantação da Central de Regulação do SAMU é um passo fundamental para garantir mais agilidade, organização e eficiência no atendimento das urgências e emergências, não só para nossa cidade, mas para toda a região do Cone Sul”, afirmou Wagner.

Como presidente do COSEMS-RO, Wagner defende a criação de um SAMU estadual, que integre todos os municípios rondonienses, com centrais regionais e estrutura organizada para garantir resposta rápida e eficaz à população. “É urgente pensarmos em um SAMU estadual, que una os esforços dos municípios e do governo estadual. Uma rede articulada e bem estruturada salvará mais vidas, organizará o fluxo dos atendimentos e ampliará a eficiência da rede de urgência e emergência em Rondônia”, destacou o secretário.

Além disso, ele aponta a necessidade de fortalecer o transporte aeromédico no estado, com a aquisição de duas aeronaves de asa rotativa (helicópteros) e uma de asa fixa (avião), ampliando a capacidade de resposta em casos de grande gravidade ou de difícil acesso. “Para um estado com dimensões como as nossas, é fundamental termos um transporte aeromédico estruturado. Acidentes em rodovias e emergências em áreas remotas exigem respostas rápidas. Com aeronaves à disposição, salvamos vidas e encurtamos distâncias”, explicou Wagner.

O secretário também destacou que esse projeto depende de articulação política e investimentos robustos, e que contará com o apoio da esfera federal para torná-lo realidade. “Para o transporte aeromédico e o SAMU estadual, vamos contar com o apoio da bancada federal, dos deputados e senadores, para que haja recursos e suporte contínuo à aquisição e manutenção da frota de aeronaves. Essa união de esforços é fundamental para salvar vidas e transformar a saúde de Rondônia”, concluiu.

A implantação da CRU em Vilhena é mais um capítulo na trajetória de fortalecimento do SUS na região, refletindo investimentos estratégicos, visão de futuro e compromisso com a vida.