Cristiane Lopes entrega mobília completa e equipamentos ao CRAS de Rio Crespo

A deputada federal Cristiane Lopes realizou a entrega oficial de equipamentos ao Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) de Rio Crespo.

O evento contou com a presença do prefeito Éder Paraguai, da secretária de Assistência Social, Edna Morais, da vereadora Rose Miranda e da coordenadora do CRAS, Gilvania Hellman.

O investimento de 100 mil, viabilizado por meio de emenda parlamentar, atendeu a uma solicitação da vereadora Rose Miranda e representa um importante avanço na estruturação da assistência social do município.

“Estou muito feliz em poder contribuir com a melhoria do atendimento social em Rio Crespo. Sabemos que o CRAS é uma porta de acolhimento para muitas famílias, e é fundamental que ele esteja bem equipado para oferecer um serviço digno e humano. Destinamos esses recursos com muito carinho, pensando em cada pessoa que será beneficiada por esse espaço”, afirmou.

Com os recursos da emenda, foram entregues diversos itens essenciais que vão proporcionar mais qualidade no atendimento às famílias, como computadores, armários, mesas, cadeiras, brinquedos educativos, fogão industrial, ventiladores e outros móveis permanentes. A estrutura renovada vai garantir melhores condições de trabalho para os profissionais da assistência social e mais dignidade para quem busca apoio no CRAS.

O prefeito Éder agradeceu o apoio da parlamentar: “Muito obrigado por essa emenda e pelo trabalho que a senhora vem desenvolvendo aqui. Esse valor faz a diferença e se soma a outras emendas que têm ajudado muito nosso município”.

A vereadora Rose Miranda, responsável pelo pedido, celebrou a conquista: “É um sonho que se tornou realidade. Deputada, você é sempre bem-vinda ao nosso município. Muito obrigada pelo carinho e pelos recursos destinados à nossa cidade”.

A coordenadora do CRAS, Gilvania Hellman, reforçou a importância do investimento: “Esses recursos vão beneficiar diretamente mais de 48 adolescentes, além de crianças assistidas pelo CRAS. Estamos muito gratos a Deus e à deputada Cristiane Lopes pelo empenho em ajudar a nossa comunidade”.

Cristiane Lopes já destinou mais de 1,7 milhão para Rio Crespo, contemplando áreas essenciais como saúde, infraestrutura e assistência social. “A área da assistência é muito especial. Precisa de cuidado, carinho e um atendimento de excelência. E é isso que a população vai ter aqui”, finalizou.