Deputado Coronel Chrisóstomo pressiona pela instalação da CPI do roubo dos aposentados e denuncia omissão de aliados de Lula

O deputado federal Coronel Chrisóstomo (PL-RO) está em Rondônia nesta semana, concedendo entrevistas aos principais jornais, rádios e programas locais. Ele apresentou os últimos detalhes sobre a proposta da CPI do roubo dos aposentados, que já soma 200 assinaturas na Câmara dos Deputados. A proposta foi protocolada, mas ainda aguarda na fila de outras 11 CPIs.

Na semana passada, o parlamentar esteve em Brasília participando de entrevistas em veículos de alcance nacional, reforçando sua cobrança pela instalação imediata da CPI. Agora, em Rondônia, ele busca o apoio direto da população, com a meta de garantir transparência e pressão popular sobre o Congresso Nacional.

Chrisóstomo destacou a tentativa de manobras na fila de CPIs. Segundo ele, parlamentares da oposição, como o deputado Ubiratan Sanderson (PL-RS) , acionaram o Estatuto do Idoso por meio de requerimento para que a proposta ganhe prioridade. “Outros deputados fizeram o mesmo, acionando diferentes estatutos para acelerar a análise”, explicou.

Para o Coronel Chrisóstomo, a CPI precisa ser instalada com urgência para que as investigações avancem e o dinheiro desviado dos aposentados e pensionistas seja devolvido aos cofres públicos, sem pesar no bolso da população. “É preciso tirar cada centavo de cada sindicato envolvido nesse roubo bilionário, o maior que já vimos na história deste país”, afirmou.

O parlamentar ainda criticou a ausência de posicionamento do presidente Lula diante do escândalo. “O que me incomoda é que o presidente desta nação está em agendas externas, ao invés de estar ao lado do povo brasileiro”, disse. Chrisóstomo também destacou que nenhum deputado aliado do governo Lula assinou o pedido de CPI, o que, segundo ele, mostra a falta de compromisso com os aposentados e pensionistas prejudicados.

Apesar de apoiar a recente criação de uma Comissão Mista Parlamentar de Inquérito (CPMI) sobre o tema, Coronel Chrisóstomo reforça que sua prioridade é a CPI da Câmara. “É a Casa do Povo. É aqui que temos que investigar todo o período de irregularidades e responsabilizar quem desviou o dinheiro de quem mais precisa”, concluiu.