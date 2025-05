Dono de bar é esfaqueado em Vilhena e levado ao hospital em estado crítico

Na manhã desta quarta-feira (14), um homem identificado como Ciro, proprietário de um bar localizado na Avenida Paraná, em Vilhena, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital Regional após ser esfaqueado.

Ainda não há informações confirmadas sobre a dinâmica da tentativa de homicídio. No entanto, testemunhas relataram ter visto um homem saindo do local com uma faca na mão, suja de sangue.

A Polícia Militar foi acionada e o Corpo de Bombeiros realizou os primeiros atendimentos. Segundo informações preliminares, o estado de saúde da vítima é considerado crítico.