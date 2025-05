Feira de Saúde Gratuita acontece neste domingo na Escola Hermogenes em Vilhena

Neste domingo (18), das 08h às 11h30, a Escola Hermogenes, localizada no bairro Jardim Primavera, em Vilhena, será palco de mais uma edição da Feira de Saúde Gratuita.

A iniciativa é promovida pelo Ministério da Saúde da Igreja Adventista e tem como objetivo oferecer cuidados de saúde e bem-estar acessíveis à população.

A programação inclui uma variedade de serviços totalmente gratuitos, voltados para pessoas de todas as idades. Estarão disponíveis testes rápidos realizados por equipe de enfermagem, atendimentos médicos e psicológicos, além de massagens antiestresse, corte de cabelo masculino e feminino, e design de sobrancelhas.

Pensando também nas crianças, a Feira contará com atividades recreativas como brincadeiras e pintura no rosto, garantindo um momento de diversão enquanto os pais cuidam da saúde.

A organização do evento está a cargo da psicóloga Adma Anubis Izidio Pereira de Lacerda e da agente comunitária de saúde Sueli Rodrigues de Oliveira Talon. Ambas destacam a importância de ações como essa para fortalecer o vínculo da comunidade com a prevenção e o cuidado com a saúde.

“A Feira é uma oportunidade para todos cuidarem do corpo e da mente de forma gratuita, com acolhimento e atenção. Esperamos a participação de toda a comunidade”, afirma a psicóloga Adma Anubis.

A entrada é franca e todos são convidados a participar. Marque na agenda, reúna a família e aproveite esta oportunidade de cuidar da saúde com carinho e atenção.