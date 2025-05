Gabinete Itinerante de Eyder Brasil leva serviços gratuitos à população neste sábado em Porto Velho

O deputado estadual Eyder Brasil realiza neste sábado (17) a primeira edição do Gabinete Itinerante, uma iniciativa que leva o mandato para mais perto da população, oferecendo serviços essenciais de forma gratuita.

A ação será realizada a partir das 9h na Praça do Ecoparque Piracucu, no bairro Novo Horizonte, zona Sul de Porto Velho. A comunidade poderá contar com atendimentos jurídicos, médicos, odontológicos e sociais, além de espaço para apresentar demandas diretamente ao parlamentar e sua equipe.

“Esse é um mandato de portas abertas, que vai até onde o povo está. Nosso compromisso é ouvir de perto e agir com responsabilidade para melhorar a vida das pessoas”, afirmou Eyder Brasil.

A iniciativa tem como objetivo aproximar o trabalho do Legislativo das necessidades reais da população e garantir acesso facilitado a direitos e serviços básicos. A expectativa é de que novas edições aconteçam em outras regiões do estado.