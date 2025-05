Idoso é vítima de estelionato e suspeito acaba preso com munição no bolso em Vilhena

Na tarde de terça-feira (13), a Polícia Militar foi acionada para averiguar uma possível prática de estelionato em Vilhena, tendo como vítima um idoso vendedor de sorvetes.

O fato ocorreu em uma residência localizada na Rua 8504, no bairro Assossete, região já conhecida pelos policiais por ser ponto frequente de consumo de entorpecentes.

Ao chegarem ao local, os militares abordaram o suspeito identificado como L.C. Durante a revista pessoal, foi encontrada uma munição no bolso de sua bermuda. Questionado sobre a origem do artefato, o homem não apresentou qualquer documentação nem justificativa legal para a posse do objeto.

Na sequência, os policiais realizaram uma consulta ao Banco de Dados da corporação e constataram que L.C. possui uma longa ficha criminal, com passagens por porte ilegal de arma de fogo, ameaças, violação de domicílio e tráfico de drogas.

Diante dos fatos, o suspeito recebeu voz de prisão e foi conduzido à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), onde foi apresentado às autoridades de plantão para as providências cabíveis.