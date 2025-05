Mulher pede socorro à polícia após ser agredida por companheiro em Vilhena

Na noite de terça-feira, 13, uma equipe da Rádio Patrulha realizava ronda de rotina pela Avenida 1705, esquina com a Rua Samambaia, no bairro Jardim Primavera, em Vilhena, quando avistou um homem empurrando uma motoneta Honda Biz ao lado de uma mulher. Ao perceber a aproximação da viatura, a mulher gritou por socorro, o que chamou a atenção dos policiais.

Imediatamente, a guarnição abordou o casal e transferiu o suspeito para outra viatura, a fim de garantir a segurança da vítima e evitar novo contato entre as partes.

Conforme apurado pelo Extra de Rondônia, a mulher relatou que vive em união estável com o homem há cerca de um ano e que, naquela noite, ambos estavam em um estabelecimento consumindo bebida alcoólica. Ao retornarem para casa, uma discussão acalorada teve início motivada por ciúmes, já que um ex-namorado dela também estaria presente no local.

Durante a briga, segundo a vítima, o companheiro declarou manter relacionamentos com outras mulheres por meio de aplicativo, o que intensificou o conflito. Com raiva, ela admitiu ter desferido um golpe com um capacete contra ele. Em resposta, o homem teria dado um soco em seu rosto e um chute na perna esquerda.

Após a agressão, a mulher tentou ir até a casa de seu pai, sendo acompanhada pelo companheiro. Foi nesse momento que, ao ver a viatura da PM, pediu ajuda aos policiais.

O suspeito alegou possuir imagens de câmeras de segurança que comprovariam que agiu em legítima defesa, reagindo à agressão com o capacete. Ele afirmou ter as gravações em seu poder e que poderia apresentá-las para esclarecimento dos fatos.

Diante da situação, ambos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para o registro da ocorrência. A mulher afirmou não ter interesse em solicitar medida protetiva contra o companheiro.