Mutirão do INSS realiza mais de 500 atendimentos em Ariquemes

A cidade de Ariquemes recebeu, entre os dias 5 e 9 de maio, um mutirão especial de atendimentos promovido pelo INSS.

A ação, que foi articulada pelo deputado federal Thiago Flores (Republicanos/RO) junto à Secretaria da Previdência Social, garantiu celeridade no atendimento à população que estava na fila de espera.

Ao todo, foram realizados 506 atendimentos: 54 teleperícias, 190 perícias presenciais e 262 atendimentos administrativos. O objetivo foi acelerar o andamento dos processos que estavam parados há semanas — em alguns casos, há meses — prejudicando quem depende do benefício por incapacidade ou do atendimento para manter ou acessar seus direitos.

“Essa é mais uma entrega do nosso mandato, que trabalha incansavelmente por soluções práticas e efetivas. Desde o início do nosso mandato, estamos em diálogo com o Ministério da Previdência, buscando justamente dar resposta a essa realidade que atinge milhares de rondonienses”, afirmou o deputado.

A ação foi bem recebida pelos moradores da cidade e reforça o compromisso do deputado Thiago Flores em atuar diretamente onde a população mais precisa, com eficiência e resultados.