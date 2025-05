PM é acionada na CIRETRAN por suspeita de falsidade ideológica em documento veicular em Vilhena

Na manhã de terça-feira (13), uma guarnição da Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência na Circunscrição Regional de Trânsito (CIRETRAN), em Vilhena, envolvendo suspeita de falsidade ideológica em um documento veicular.

Ao chegarem ao local, os policiais foram informados por um servidor público que havia recebido, instantes antes, um ATPV (Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo) referente a uma caminhonete Toyota Hilux. Durante a análise do documento, o servidor constatou divergência entre o valor declarado fisicamente no papel e o valor registrado na base de dados do Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN).

Suspeitando de possível adulteração ou omissão de informação relevante, o servidor solicitou o apoio da Polícia Militar para averiguação.

Logo após, apresentou-se na unidade o proprietário de uma revenda de veículos, que relatou ter contratado um despachante para intermediar a transferência do automóvel. Uma funcionária da empresa, também presente no local, informou ter sido a responsável pela emissão do ATPV.

Segundo seu relato, ela teria percebido a inconsistência no valor do documento e tentou, sem sucesso, realizar a correção no sistema. A funcionária alegou ainda que, por esquecimento, não cancelou o documento incorreto, resultando na entrega da via física com o valor divergente ao servidor do DETRAN.

Diante dos indícios de possível falsidade ideológica, o caso foi encaminhado à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), onde os envolvidos prestaram esclarecimentos. O documento foi apreendido e a Polícia Civil deve investigar o caso, que pode ter implicações na arrecadação de tributos e em outras esferas da administração pública.