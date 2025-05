População de Novo Plano recebe serviços essenciais com “Rondônia Cidadã”

Com o objetivo de promover cidadania, inclusão social e facilitar o acesso da população a serviços essenciais, o distrito de Novo Plano, no município de Chupinguaia, recebeu nos dias 10 e 11 de maio mais uma edição do programa Rondônia Cidadã, que levou uma série de serviços públicos gratuitos à população. A ação contou com a presença do secretário regional Wesley Germiniano, representante do governador Marcos Rocha no Cone Sul do estado.

Executado pela Secretaria de Estado da Mulher, da Família, da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas), o programa vem crescendo no Cone Sul. A primeira-dama e secretária da Seas, Luana Rocha, esteve presente e realizou a entrega de kits do programa Mamãe Cheguei.

Durante os dois dias de atendimento, foram realizados 1.850 atendimentos, garantindo o acesso da população a serviços essenciais e fortalecendo a cidadania na região.

Wesley Germiniano reforçou o compromisso do Governo de Rondônia com as comunidades do interior “É uma determinação do governador Marcos Rocha que o Estado esteja presente em todas as regiões, especialmente naquelas mais afastadas. O Rondônia Cidadã é uma resposta concreta às necessidades do povo, levando dignidade, acolhimento e serviços de qualidade”, destacou o secretário regional.

A ação foi realizada em parceria com a Prefeitura de Chupinguaia, representada pelo prefeito Dr. Wesley Araújo e pelo vice-prefeito Eliezer Paraíso, além de contar com o apoio de órgãos como o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e a Defensoria Pública do Estado de Rondônia (DPE-RO).

Serviços oferecidos

Durante os dois dias de atividades, a população teve acesso gratuito a atendimentos em áreas como saúde, documentação, assistência social e cidadania. Entre os serviços disponibilizados estiveram:

Saúde: consultas médicas, vacinação, exames laboratoriais, testes rápidos, coleta de preventivo e atendimentos com psicólogo e fisioterapeuta.

Documentação: emissão da nova Carteira de Identidade Nacional, CPF, carteira de trabalho digital e certidões.

Assistência Social: entrega de cestas básicas, pesagem do Bolsa Família, atualizações do CadÚnico e orientações jurídicas.

Outros serviços: corte de cabelo, manicure, exposição de artesanato, regularização de alvarás, parcelamento de contas públicas e feirão de empregos com a empresa Minerva Foods.

A iniciativa também se somou ao projeto municipal “Prefeitura Cuidando da Gente”, que visa aproximar a administração local das comunidades, com atendimento direto dos secretários municipais às demandas da população.