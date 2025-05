Rosangela Donadon convida população para 1º Circuito de Rodeios que inicia nesta quinta-feira em Colorado

Após o grande sucesso da abertura em Cabixi, a deputada estadual Rosangela Donadon convida a população de Colorado do Oeste e região para prestigiar, a partir desta quinta-feira (15), a segunda etapa do 1º Circuito de Rodeios do Cone Sul de Rondônia.

O evento, que será realizado entre os dias 15 e 18 de maio, promete quatro noites de muita emoção, cultura sertaneja, atrações especiais e entretenimento para toda a família. A arena de rodeios contará com ampla estrutura, segurança e entrada totalmente gratuita.

O circuito tem se consolidado como um verdadeiro sucesso nas cidades por onde passa, despertando o entusiasmo da população e promovendo momentos de lazer e valorização da cultura sertaneja em toda a região. “É uma alegria poder levar esse circuito para Colorado do Oeste. O rodeio é parte da nossa identidade cultural e é com muita responsabilidade e carinho que estamos realizando essa festa para o povo do Cone Sul,” afirmou a deputada.

O rodeio está sendo realizado pela AACELFA – Associação Cultural Flor do Amazonas, com fomento da SEJUCEL – Superintendência da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer, como parte das ações de valorização da cultura tradicional no interior do estado.

Além de Colorado do Oeste, o circuito também percorrerá outros seis municípios da região, levando lazer, movimentação econômica e fortalecimento da cultura sertaneja.

A deputada Rosangela Donadon reforça o convite. “Convido todas as famílias de Colorado e região para viverem conosco essa experiência. É um evento feito com carinho, estrutura e respeito ao nosso povo. Nos encontramos na arena!”, disse.

>>> Confira o cronograma completo do 1º Circuito de Rodeios do Cone Sul: