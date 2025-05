Voluntário pede ajuda para manter projeto que alimenta moradores de rua e famílias carentes em Vilhena

Na manhã desta quarta-feira, 14,o voluntário Jefferson Petik conhecido como “Palhaço Panço Lindo”, visitou a redação do jornal Extra de Rondônia para divulgar e pedir apoio ao projeto “Sopão Solidário do Amor”, iniciativa que distribui marmitas a moradores de rua e famílias carentes em Vilhena.

Com carisma e dedicação, Jefferson explicou que o projeto depende de doações e da venda de paçocas para continuar. Cada caixinha com 50 unidades é vendida por R$ 25, e o valor arrecadado é usado para comprar gás de cozinha, mantimentos e itens para preparar as refeições.

“Nós precisamos de ajuda para continuar levando comida a quem realmente precisa. Sexta-feira queremos distribuir marmitas nos bairros Assosete, Setor 12 e Setor 13”, afirmou Jefferson. “Você não está contribuindo com a minha vida, mas com muitas vidas que passam fome todos os dias”, completou.

Quem quiser colaborar pode comprar as paçocas ou fazer doações via Pix para o número, (69) 99248-4711, em nome de Jefferson Petik, Banco Itaú. Para mais informações entrar em contato com o numero (69) 9 9325-6330.

Jefferson finalizou agradecendo a todos que, de alguma forma, se somam à causa: “Que Deus abençoe cada um que contribui para transformar a vida dessas pessoas.”