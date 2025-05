Pais denunciam desrespeito no trânsito em frente escolas e ponto de ônibus em Vilhena

Na tarde de sexta-feira (16), a redação do Extra de Rondônia, em Vilhena, recebeu diversas reclamações de pais de estudantes sobre a conduta de alguns motoristas nas imediações de escolas da cidade.

De acordo com os relatos, os condutores estariam ignorando a sinalização de trânsito ao estacionar em locais proibidos, como vagas reservadas para idosos e pessoas com deficiência, além de ocuparem faixas amarelas destinadas exclusivamente ao embarque e desembarque de alunos por ônibus escolares.

Outro ponto de destaque nas denúncias envolve o transporte coletivo urbano. Segundo os pais, motoristas estacionam de maneira irregular em frente aos pontos de ônibus, impedindo que os coletivos se aproximem da calçada. Com isso, passageiros são forçados a embarcar no meio da rua, colocando sua segurança em risco.

Diante da situação, o Extra de Rondônia procurou as autoridades responsáveis e foi informado de que providências já estão sendo tomadas. A Polícia Militar está intensificando a fiscalização e autuando os motoristas que insistem em descumprir a legislação.

A conduta relatada infringe o Artigo 181, inciso XVIII do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que classifica como infração estacionar em locais e horários proibidos pela sinalização, especialmente onde houver faixa amarela ou placas indicando proibição. A infração é considerada média, com penalidade de multa e remoção do veículo.

Pais e responsáveis pedem mais conscientização e respeito por parte dos motoristas, ressaltando que a segurança das crianças e da população deve estar em primeiro lugar.