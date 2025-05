Atleta de Colorado brilha em Campeonato Sul-Americano de Judô Veteranos no Paraguai

O atleta Mauro Matsubara, de Colorado do Oeste, representou com distinção a delegação brasileira no Campeonato Sul-Americano de Judô Veteranos, realizado de 16 a 18 de maio de 2025, em Asunción, Paraguai.

O evento, organizado pela Confederação Sul-Americana de Judô (CSJ) e pela Federação Paraguaia de Judô (FPAJ), reuniu um recorde de 350 atletas inscritos na modalidade, com destaque para a presença histórica de 161 atletas brasileiros na competição individual e 18 na prova de Kata.

A disputa ocorreu no Ginásio Coliseu da Secretaria Nacional de Deportes (SND), também conhecido como Centro Olímpico, um complexo esportivo dedicado ao treinamento de modalidades olímpicas. Apesar de o ginásio para lutas oferecer amplo espaço nas áreas de competição, a infraestrutura de acomodação para o público foi considerada limitada, com uma arquibancada reduzida que não atendeu plenamente à demanda de atletas e familiares.

Em meio à intensa competição, Mauro Matsubara destacou-se na categoria Meio-Médio, classe M7, voltada para atletas com faixa etária de 60 a 64 anos. Ao final do torneio, o atleta sagrou-se vice-campeão em sua categoria, resultado que encheu de orgulho não só o competidor, mas toda a delegação nacional de judô veteranos do Brasil.

Matsubara, que representa também o estado de Rondônia e a cidade de Colorado do Oeste, expressou satisfação com a trajetória na competição. “Sinto-me feliz com o resultado e com a oportunidade de fazer parte da delegação nacional, representando meu estado e minha cidade”, afirmou o atleta.

A participação de Mauro Matsubara e dos demais judocas veteranos reforça a tradição e a força do judô brasileiro, além de contribuir para a visibilidade do esporte no cenário internacional. O desempenho dos atletas no campeonato evidencia o potencial competitivo dos veteranos e a importância do esporte como ferramenta de promoção de saúde, superação e integração entre gerações.