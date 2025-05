Confusão e insultos marcam ação da PM em festa no Bairro Bodanese em Vilhena; três pessoas foram presas

Na madrugada deste domingo (18), uma ocorrência de perturbação do sossego acabou em confusão generalizada e prisões no Bairro Bodanese, em Vilhena.

A Polícia Militar foi acionada para atender uma denúncia envolvendo som alto e aglomeração de pessoas em um depósito de areia localizado na Avenida Tancredo Neves.

Ao chegar ao local, a guarnição constatou intensa movimentação de pessoas volume elevado de som e algazarra, já por volta das 5h da manhã. Durante a averiguação, os policiais solicitaram que os presentes identificassem o responsável pela festa. Um homem, identificado pelas iniciais G.H., assumiu ser o organizador do evento.

Ao ser orientado sobre a necessidade de encerrar o som e colaborar com a identificação para registro da ocorrência, G.H., reagiu com desdém e ofendeu a equipe policial com frases como: “Eu não vou passar nada para vocês. Eu dou dinheiro para vocês, vocês vivem pedindo dinheiro para nós, vocês são uns morta-fome.”

Diante da conduta ofensiva, os policiais deram voz de prisão ao suspeito. Como o portão do depósito estava fechado, a equipe precisou adentrar no local para realizar a abordagem. G.H., resistiu às ordens, recusando-se a colocar as mãos sobre a cabeça, sendo necessário o uso de técnicas de imobilização e algemas para garantir a segurança da equipe.

Durante o procedimento, outro homem, M.A., também passou a ofender os militares, dizendo: “Vocês têm sorte de eu não morar aqui, vocês iriam se foder, essa policinha de merda de Rondônia.” Mesmo após ordem para cessar as ofensas, ele persistiu e também recebeu voz de prisão. Ao tentar fugir, foi contido com uso proporcional da força.

Ainda durante a abordagem, um terceiro homem, identificado como L.H., incentivou G.H., a não fornecer seus dados e tentou impedir a condução dos detidos. Em tom agressivo, declarou: “Esses policiais são truculentos, despreparados, vão se ferrar, vão todos perder a farda.”

Os envolvidos foram conduzidos à unidade policial para as providências cabíveis. A ocorrência será apresentada ao Judiciário, e os detidos podem responder por crimes como desacato, resistência e desobediência.