Homem causa tumulto e insulta servidora do CRAS após reclamar de atendimento em Vilhena

A Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de desacato e tumulto nas dependências do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), localizado na Avenida Rio Grande do Norte, no bairro Industrial Parque Novo Tempo, em Vilhena.

De acordo com informações obtidas pelo Extra de Rondônia, um homem identificado como A.A.D.B.D., em visível estado de exaltação, começou a reclamar de forma agressiva sobre a demora no atendimento de seu filho, alegando que, por ser menor de idade, deveria ter prioridade.

Uma servidora da unidade tentou intervir de maneira pacífica, explicando que havia outras três pessoas também em situação prioritária. No entanto, diante da negativa de atendimento imediato, o homem passou a ofendê-la com xingamentos e palavras de baixo calão, como: “você é uma imprestável, e uma puta”, proferidos em voz alta e agressiva diante de outros usuários do serviço.

O comportamento do homem causou temor entre os presentes. Uma testemunha correu até a base da Primeira Companhia da Polícia Militar, que fica nas proximidades, e solicitou apoio. A guarnição da Rádio Patrulha se deslocou prontamente, mas, ao chegar ao local, o autor já havia se evadido, impossibilitando sua abordagem naquele momento.

A esposa do suspeito ainda estava no local aguardando atendimento, e todas as informações foram registradas para subsidiar as providências legais cabíveis pelas autoridades competentes.

O caso segue sob investigação e poderá resultar em responsabilização do autor pelos crimes de desacato e perturbação do serviço público.