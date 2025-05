Lanchonete é alvo de furto durante a madrugada no bairro Bodanese em Vilhena

Na madrugada desta segunda-feira (19), uma lanchonete localizada na Avenida Sabino Bezerra de Queiroz, esquina com a Rua Augusto Nicolielo, no bairro Bodanese, em Vilhena, foi alvo de um furto.

A guarnição da Rádio Patrulha foi acionada após os responsáveis pelo estabelecimento, identificados pelas iniciais V., e J., ouvirem barulhos suspeitos enquanto dormiam nos fundos do imóvel. De imediato, eles contataram a Polícia Militar.

Ao chegarem ao local, os policiais constataram que os cadeados da porta principal haviam sido arrombados. Além disso, a porta interna e a caixa registradora apresentavam sinais claros de violação. Diversos produtos foram subtraídos, entre eles refrigerantes, cervejas e outros gêneros alimentícios, causando prejuízos consideráveis ao comércio.

Diante da confirmação do arrombamento e furto, a Perícia Técnica foi acionada e se comprometeu a comparecer ao local após o registro formal da ocorrência para realizar os exames periciais que auxiliarão nas investigações.

A guarnição da Rádio Patrulha realizou diligências pelas imediações, buscando rotas de fuga e possíveis pistas deixadas pelo autor do crime. No entanto, até o encerramento da ocorrência, nenhum suspeito havia sido localizado e não foram encontradas testemunhas que pudessem contribuir com informações sobre a autoria do delito.

O caso segue sob investigação.