NA ARENA DO RODEIO: Deputada Rosangela Donadon anuncia quase R$ 8 milhões para Colorado do Oeste em 2025

Durante o terceiro dia do 1º Rodeio Sertanejo de Colorado do Oeste, a deputada estadual Rosangela Donadon protagonizou um momento marcante ao anunciar o maior pacote de recursos já destinado de uma só vez ao município — R$ 7.963.117,00 (sete milhões, novecentos e sessenta e três mil, cento e dezessete reais) em investimentos voltados para áreas estratégicas e prioritárias.

Em um gesto simbólico e cheio de significado, a parlamentar entregou pessoalmente os 19 ofícios ao prefeito Edinho da Rádio, na arena do rodeio, diante de lideranças locais, autoridades e uma multidão que acompanhava o evento.

As destinações abrangem investimentos estratégicos nas áreas da saúde, educação, esporte, infraestrutura, cultura e agricultura familiar, refletindo um compromisso direto com o desenvolvimento social e econômico do município.

“Estamos aqui não só para celebrar a tradição sertaneja, mas para mostrar que trabalho sério gera resultados. Colorado do Oeste está recebendo um investimento histórico, que vai impactar diretamente a vida das pessoas”, afirmou Rosangela.

A iniciativa integra o Circuito de Rodeios do Cone Sul, promovido com apoio da parlamentar, que percorre os sete municípios da região — Cabixi, Colorado do Oeste, Cerejeiras, Pimenteiras, Corumbiara, Chupinguaia e Vilhena — levando cultura, lazer e resultados concretos para a população.