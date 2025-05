PRF apreende mais de 100 kg de maconha em Vilhena

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Rondônia apreendeu, no domingo (18), um carregamento de entorpecentes que era transportado no compartimento de carga de um semirreboque, nas proximidades do km 01 da BR-364, em Vilhena.

Durante a abordagem, após verificar a documentação do condutor, um homem de 40 anos, a equipe policial percebeu que a tampa traseira do veículo estava entreaberta.

Ao aprofundar a fiscalização, os policiais encontraram três sacos de fibra contendo diversos tabletes de uma substância análoga à maconha.

A carga totalizou 107,66 kg e foi encaminhada à Polícia Federal, juntamente com o motorista detido. O caminhão ficou à disposição da instituição no pátio da PRF.