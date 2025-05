Segunda Copa de Triathlon Cidade de Porto Velho confirma favoritismo e revela novos talentos

Neste domingo (18), o Balneário Paraíso Tropical foi palco da II Copa Triathlon Cidade de Porto Velho, reunindo dezenas de competidores em um evento marcado por emoção, superação e alto nível técnico.

A competição foi organizada pela Federação Rondoniense de Triathlon (Ferrotri) e contou com a participação de atletas de diversas categorias, incluindo jovens de 15 a 17 anos que disputaram a seletiva para os Jogos Escolares de Rondônia (JOER).

Válida para o ranking estadual, a prova seguiu o formato Sprint, com os atletas enfrentando o desafio de nadar 750 metros, pedalar 20 quilômetros e correr mais 5 quilômetros. Representando equipes como Suasnegs, Cia das Águas, Inove Fit, Golfinho de Ji-Paraná, Curado, Gabi, Prof. Enoque e Team Noguez, os triatletas demonstraram preparo e determinação.

Na categoria geral masculina, Maicon Romano (Team Noguez) confirmou o favoritismo e garantiu o primeiro lugar. O pódio foi completado pelos jovens talentos Lucas Rodrigues (Suasnegs) e Guilherme Lima (Cia das Águas), promessas do triathlon rondoniense. Natanael Caetano (Suasnegs) ficou em quarto lugar, seguido por Rodrigo Carrapeiro (Navas Tri).

No feminino geral, Mainá Conceição (Cia das Águas) também confirmou as expectativas e conquistou o topo do pódio. Dimásia Cristina (Suasnegs) ficou com a segunda colocação, e Gabi Numes (Golfinho) completou o pódio em terceiro lugar.

O presidente da Ferrotri, Hirley Freitas, parabenizou todos os competidores pela dedicação e espírito esportivo. “É claro que todos querem vencer, mas, para nós, todos são campeões. Cada atleta treinou intensamente e proporcionou um verdadeiro espetáculo ao público”, destacou.

O professor Jorge Luiz, da equipe Suasnegs, também ressaltou o empenho dos atletas. Segundo ele, os resultados refletem o esforço e a dedicação de cada competidor. Ele ainda comemorou a presença da nova geração do triathlon de Rondônia, citando nomes como Lucas Rodrigues e Guilherme Lima como representantes de um futuro promissor na modalidade.

“Mais do que buscar medalhas, cada atleta demonstrou o comprometimento esportivo, com respeito, superação e companheirismo em cada etapa da prova”, destacou o professor Paulo Cesar Siqueira, da Cia das Águas, diretor-técnico e de arbitragem da competição.