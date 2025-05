Suspeito de homicídio em Cerejeiras tem prisão temporária decretada

A Polícia Civil de Rondônia, por meio da 1ª Delegacia de Polícia de Cerejeiras, representou pela prisão temporária de Waldinei dos Santos Coelho, de 29 anos, suspeito de ser o autor do homicídio de Fagner Primel, ocorrido na madrugada do dia 17 de maio de 2025, em frente a uma danceteria no município (leia mais AQUI).

Segundo as investigações, o crime foi cometido com requintes de crueldade e impossibilidade de defesa da vítima, o que configura homicídio qualificado, previsto como crime hediondo no art. 121, §2º, inciso IV do Código Penal.

Conforme o boletim de ocorrência, Fagner foi atingido por golpes de faca após uma briga generalizada envolvendo cerca de dez pessoas. Testemunhas relataram que o autor, conhecido como “Índio”, foi visto perseguindo a vítima com a arma branca em mãos.

Embora Waldinei tenha entrado em contato com a delegacia informando que se apresentaria, desde então ele não foi mais localizado, estando atualmente em local incerto e não sabido.

Diante dos fortes indícios de autoria e da gravidade do crime, a Polícia Civil solicitou a prisão temporária por 30 dias, com o objetivo de garantir o avanço das investigações e efetuar a prisão do investigado. O pedido foi deferido pelo Poder Judiciário.

A imagem do suspeito está sendo divulgada, em razão do interesse público na sua captura. A ação reforça o compromisso da Polícia Civil de Rondônia com a responsabilização de autores de crimes violentos e com a segurança da população.