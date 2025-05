ARTIGO: Embraer

O presidente da Embraer disse, recentemente, que o ano de 2024 foi excelente e que 2025 será ainda melhor! Quantas empresas brasileiras poderiam se juntar à esta, compartilhando as mesmas expectativas? Creio que infelizmente bem poucas, pelas circunstâncias mercadológicas e econômicas.

A performance recorde da Embraer rende resultados no balanço e reconhecimento internacional. A companhia receberá, neste ano, o World Company Award 2025 (WOCA), em evento na França, entre 11 e 15.06.25 (prêmio). Foi na França, que um brasileiro realizou, pela primeira vez, o sonho de voar (Santos Dumont-em 1906 ou seja, há 119 anos). Agora retornaremos lá, mediante uma empresa brasileira, com gestão exemplar; com produtos modernos e relevantes; com visão do futuro e que acompanha os melhores padrões mundiais (econômicos, sociais e ambientais ESG).

Receber esse reconhecimento, depois de anos de dificuldades (pandemia e outros desafios), é uma honra e uma motivação para todos nós da Embraer, disse Gomes Neto. O prêmio WOCA 2025 homenageará a Embraer não só por sua resiliência e liderança, mas também por sua gestão exemplar.

Gostaria de lembrar ao amigo/a leitor/a que atualmente a Airbus é a maior fabricante mundial de aviões e tem sua sede na França; a Boeing, segunda maior fabricante, tem sede nos EUA (e atualmente passa por turbulências de gestão). O prêmio deste não coube a nenhuma delas mas sim à Embraer.

O Brasil criou a Embraer em 1969, para produzir aviões militares. No início era uma empresa estatal; depois, devido ao seu crescimento, foi transformada numa empresa privada e com ações na bolsa.

Vale lembrar que a Embraer tem uma subsidiária chamada EVE, a qual está em fase pré-operacional, de produzir e comercializar taxis voadores elétricos, com pouso e decolagem vertical (2026 e 2027). Sua carteira atual de pedidos compreende 3.000 unidades e um faturamento de US$ 14 bilhões de dólares (números esses não incluídos nos resultados da Embraer).

Este mundo tem um Criador o qual gerencia todas as coisas; e ainda nos instrui e capacita. Temos irmãos brasileiros cuja performance brilha mundialmente. Eles constituem exemplos para estimular nosso país a prosseguir rumo à novas conquistas. Pense nisso enquanto lhes digo até a semana que vem.