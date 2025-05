BR-364 EM RONDÔNIA: Jaime Bagattoli e Marcos Rogério promovem duas diligências para debater impactos da concessão da rodovia no estado

Após um requerimento do senador Jaime Bagattoli (PL), a Comissão de Infraestrutura, presidida pelo senador Marcos Rogério (PL), promoveu, na segunda-feira (19), duas diligências para debater os impactos da concessão da BR-364 no estado.

Os encontros aconteceram nas câmaras municipais de Ji-Paraná e Vilhena e deram voz às entidades do setor produtivo, lideranças indígenas e a população em geral.

Num dos momentos de maior destaque, Bagattoli voltou a defender a revisão de pontos do contrato de concessão da rodovia e detalhou, em números, os impactos que o modelo de privatização terá na economia.

“Ainda em 2023, eu já alertava sobre os prejuízos que essa privatização traria ao estado, mas acabei lutando sozinho. Planejam a cobrança de pedágio antes da entrega das benfeitorias, a duplicação de apenas 15% do trecho em 30 anos de concessão, ou seja, os prejuízos são muitos e vão afetar, principalmente o consumidor final do nosso estado e até mesmo de estados vizinhos do Acre, Mato Grosso e Amazonas”, detalhou o senador.

As preocupações do senador foram apoiadas na fala de representantes da economia e sociedade rondonienses, como empresários, lideranças indígenas e entidades.

“No fim das contas, o pedágio vai ficar mais caro que o gasto com óleo diesel, que já corresponde quase 60% do nosso gasto na BR-364. O que vai sobrar? Essa conta será paga pelo consumidor final”, afirmou o empresário de transporte de carga, Flávio Marcondes de Campos.

“A concessão está agregando custos às mercadorias e isso será sentido na ponta final, o consumidor”, falou Elias Pereira, presidente da CDL Ji-Paraná.

“Em nenhum momento as autoridades (federais) e as empresas procuraram ou consultaram nós (indígenas). Nós queremos fazer parte do cenário político e econômico do país”, declarou o cacique da etnia gavião, Wellington Gavião.

Com a conclusão das diligências, o senador Bagattoli deve reencontrar, em breve, o ministro dos Transportes, Renan Filho, para apresentar as demandas colhidas nos dois encontros.