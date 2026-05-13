Motociclista embriagado foge da PM com farol apagado, causa perseguição e acaba preso após queda em Vilhena

Um homem foi preso pela Polícia Militar após protagonizar uma fuga perigosa por diversas ruas do bairro Cristo Rei, em Vilhena.

O suspeito, que pilotava uma motocicleta com o farol apagado, colocou em risco a vida de pedestres e crianças antes de perder o controle do veículo.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, uma guarnição realizava patrulhamento de rotina pela Avenida Melvin Jones quando avistou dois indivíduos em atitude suspeita em uma Honda XRE.

Ao perceberem a viatura, os ocupantes demonstraram nervosismo e tentaram esconder os rostos. Ao receberem ordem de parada, o condutor acelerou, iniciando uma perseguição em alta velocidade.

FUGA E QUEDA

Durante a tentativa de evasão, o motociclista transitou de forma temerária por áreas de grande circulação, incluindo proximidades de escolas e igrejas. A perseguição só terminou na Rua Paraíba, quando o condutor perdeu o controle da direção e caiu ao solo.

O passageiro que estava na garupa agiu rápido e conseguiu fugir a pé, pulando muros de residências vizinhas, não sendo localizado.

EMBRIAGUEZ CONFIRMADA

Ao abordarem o condutor caído, os militares notaram sinais visíveis de embriaguez, como forte odor etílico. Submetido ao teste do etilômetro (bafômetro), o resultado apontou 0,59 mg/L de álcool por litro de ar alveolar, índice que configura crime de trânsito.

O homem, que sofreu escoriações na mão direita devido à queda, não quis informar o motivo da fuga nem a identidade do comparsa que escapou.

Ele recebeu voz de prisão e foi conduzido à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP). A motocicleta foi apreendida e entregue à autoridade policial para as providências cabíveis.