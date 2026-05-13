Motoneta com restrição de furto é apreendida pela PM durante abordagem em Vilhena

Durante uma ronda de rotina realizada pela Rádio Patrulha no cruzamento das avenidas Melvin Jones e Antônio Quintino Gomes, no bairro Jardim América, em Vilhena, a Polícia Militar apreendeu uma motoneta Honda Biz que apresentava restrição ativa de roubo/furto no sistema.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a abordagem ocorreu durante uma fiscalização de rotina.

Ao consultarem os dados do veículo no sistema informatizado de segurança pública, os militares constataram a irregularidade.

ALEGAÇÃO DA CONDUTORA

Ao ser informada sobre a restrição, a condutora, identificada pelas iniciais J. M., explicou aos policiais que o veículo é de sua propriedade e que ele havia sido, de fato, furtado em fevereiro de 2025. Segundo o seu relato, a motoneta foi recuperada pelas autoridades na época e ela chegou a receber o termo de restituição formal.

Entretanto, como a mulher não portava o documento no momento da abordagem, não foi possível comprovar a regularização imediata do bem, o que impediu a liberação do veículo no local.

PROVIDÊNCIAS

Diante da permanência da queixa de furto no sistema oficial, a guarnição seguiu os protocolos legais para garantir a segurança jurídica e a ordem pública.

O veículo foi conduzido e entregue na Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) aos cuidados do comissário de plantão, para que a situação seja devidamente baixada no sistema e o bem devolvido à proprietária após a apresentação dos documentos.

A condutora foi liberada no local, uma vez que não houve indícios de crime atual que justificasse sua detenção.

Agentes de fiscalização do Detran também compareceram para aplicar as medidas administrativas referentes às infrações de trânsito verificadas durante a ação.