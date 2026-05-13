Homem é preso após causar quebra-quebra e tentar agredir policiais em posto de saúde no Distrito do Guaporé

A Polícia Militar foi acionada para intervir em uma situação de desordem e ameaça no posto de saúde do Distrito do Guaporé, pertencente ao município de Chupinguaia.

Um homem, identificado pelas iniciais O. M., estava perturbando pacientes e servidores, arremessando objetos e papéis ao chão, além de amedrontar as pessoas presentes na unidade.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, ao chegar ao local, a guarnição foi recebida de forma agressiva pelo suspeito, que avançou contra os militares com os punhos cerrados.

Para conter a investida e garantir a segurança de pacientes e funcionários, os policiais utilizaram técnicas de imobilização e spray de pimenta. Durante a contenção, o homem acabou sofrendo quedas que resultaram em escoriações no rosto.

HISTÓRICO DE PERTURBAÇÃO

De acordo com relatos de funcionários da unidade de saúde, o comportamento do indivíduo é recorrente. Apenas no último dia 11 de maio, ele já havia causado transtornos no local no período noturno.

Em ocasiões anteriores, o suspeito chegou a danificar um banheiro do posto e invadir o alojamento de uma enfermeira, deixando a profissional em estado de pânico.

Horas antes da prisão, ele também teria provocado tumultos em um posto de combustível da região, demonstrando revolta por ter sido abordado anteriormente pela polícia.

USO DE ENTORPECENTES E PRISÃO

Durante o atendimento da ocorrência, o próprio homem declarou ser usuário de drogas. Diante dos fatos e da recusa do suspeito em assinar o Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) no local, a guarnição efetuou a prisão e o conduziu até a Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) em Vilhena.

O caso foi registrado como perturbação do trabalho ou do sossego alheio, resistência e ameaça, ficando o infrator à disposição da autoridade policial plantonista para as devidas providências legais.